Морскую авиацию научат борьбе с надводными дронами

«Известия»: вертолеты морской авиации научат борьбе с надводными дронами

Экипажи вертолетов морской авиации будут учиться борьбе с надводными дронами. Соответствующий раздел появится в обновленной программе подготовки пилотов. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщают «Известия».

Бороться с надводными беспилотниками предлагается связкой из пары вертолетов Ка-27 и Ка-29. «Первые будут выполнять задачи разведки, искать надводные беспилотники, вторые — уничтожать обнаруженные объекты», — пишет газета.

Подготовка учитывает погодные и климатические условия различных российских флотов. «Так, в программе борьбы с беспилотниками, разработанной для морской авиации Северного флота, акцент сделан на поиске сложных объектов среди льдов и в условиях полярной ночи», — говорится в публикации.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков позитивно оценил использование пары вертолетов для уничтожения надводных дронов. По его словам, Ка-29 может летать невысоко и на небольшой скорости, обладает оружием, способным уничтожать в том числе морские дроны.

Военный эксперт Алексей Леонков добавил, что обновление программы подготовки пилотов вертолетов продиктовано опытом специальной военной операции.

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота России сообщили, что экипаж корвета проекта 20380 «Совершенный» провел учения по борьбе с безэкипажными катерами в заливе Петра Великого.