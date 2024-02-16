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17:04, 16 февраля 2024Наука и техника

«Совершенный» отработал уничтожение безэкипажных катеров

Корвет ТОФ «Совершенный» провел учения по борьбе с безэкипажными катерами

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Экипаж корвета проекта 20380 «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учения по борьбе с безэкипажными катерами (БЭК) в заливе Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ, передает ТАСС.

«Боевые расчеты корвета "Совершенный" отработали алгоритм действий по обнаружению и распределению целей для их поражения, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки БЭК. Огонь по имитированным целям велся из крупнокалиберных пулеметов и автоматической артиллерийской установки АК-630М», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после учений по уничтожению БЭК корвет продолжил выполнение задач по патрулированию маршрутов интенсивного торгового судоходства.

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Корвет «Совершенный» ввели в эксплуатацию в 2017 году. В арсенал корабля входят противокорабельные ракеты Х-35, зенитный ракетный комплекс «Редут» и торпеды комплекса «Пакет-НК». Также «Совершенный» получил артиллерийские установки, противодиверсионные гранатометы и переносные зенитные ракетные комплексы.

В октябре военный эксперт Дмитрий Болтенков сообщил, что украинские морские дроны можно эффективно уничтожать с вертолетов Ка-27, Ка-29 и Ми-8. Вертолет может подолгу находиться в воздухе, а поиск целей он осуществляет при помощи радиолокационной станции.

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      Даниил Иринин
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