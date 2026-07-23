40-летние люди предупредили 20-летних о тихих убийцах здоровья

Пользователи форума Reddit в возрасте за 40 предупредили 20-летних людей о привычках, которые могут стать тихими убийцами здоровья в будущем. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Тысячи реакций собрали комментарии пользователей о том, что отсутствие привычки ходить к стоматологу может привести к большим проблемам со здоровьем полости рта в будущем.

Молодые люди могут пропускать гигиеническую чистку зубов у стоматолога и думать, что у них все в порядке. Но спустя десятилетия заболевания десен, выпадение зубов и дорогостоящие процедуры могут стать серьезной проблемой lonelyPhD пользователь Reddit

Также многие люди призвали не игнорировать проблемы со здоровьем, которые кажутся мелкими и решаемыми, например, головные боли.

Если вы не лечите головные боли и думаете, что это ерунда, то в 40 лет можете неприятно удивиться тому, что причина проблемы заключается в недиагностированной гипертонии. При этом ваши почки повреждены из-за того, что вы ели ибупрофен, как конфеты. Тогда вам придется проходить через диализ и, в конечном итоге, пересадку почки psycorpse пользователь Reddit

Еще один мужчина рассказал о тяжелых последствиях бытового алкоголизма.

Пара кружек пива вечером могут разрушить вашу жизнь. Этот напиток вызывает воспаление, вздутие живота и значительно снижает качество сна. Жаль, что я не прислушивался к этому раньше, потому что простое ограничение употребления алкоголя в рабочие вечера сделало мою жизнь намного проще FanBladeFleshlight пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о невинных на первый взгляд, но вредящих организму хобби. К опасным занятиям комментаторы причислили игру на некоторых музыкальных инструментах.