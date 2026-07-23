Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:31, 23 июля 2026Забота о себе

40-летние люди предупредили 20-летних о тихих убийцах здоровья

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Пользователи форума Reddit в возрасте за 40 предупредили 20-летних людей о привычках, которые могут стать тихими убийцами здоровья в будущем. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Тысячи реакций собрали комментарии пользователей о том, что отсутствие привычки ходить к стоматологу может привести к большим проблемам со здоровьем полости рта в будущем.

Молодые люди могут пропускать гигиеническую чистку зубов у стоматолога и думать, что у них все в порядке. Но спустя десятилетия заболевания десен, выпадение зубов и дорогостоящие процедуры могут стать серьезной проблемой

lonelyPhDпользователь Reddit

Также многие люди призвали не игнорировать проблемы со здоровьем, которые кажутся мелкими и решаемыми, например, головные боли.

Если вы не лечите головные боли и думаете, что это ерунда, то в 40 лет можете неприятно удивиться тому, что причина проблемы заключается в недиагностированной гипертонии. При этом ваши почки повреждены из-за того, что вы ели ибупрофен, как конфеты. Тогда вам придется проходить через диализ и, в конечном итоге, пересадку почки

psycorpseпользователь Reddit
Материалы по теме:
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019

Еще один мужчина рассказал о тяжелых последствиях бытового алкоголизма.

Пара кружек пива вечером могут разрушить вашу жизнь. Этот напиток вызывает воспаление, вздутие живота и значительно снижает качество сна. Жаль, что я не прислушивался к этому раньше, потому что простое ограничение употребления алкоголя в рабочие вечера сделало мою жизнь намного проще

FanBladeFleshlightпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о невинных на первый взгляд, но вредящих организму хобби. К опасным занятиям комментаторы причислили игру на некоторых музыкальных инструментах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Лавров встретился с госсекретарем США, чтобы «напрямую задать вопросы и получить ответ». К чему удалось прийти?
    Российские войска атаковали Одессу
    Трое россиян обманули китайских граждан на 144 миллиона рублей
    Советская 5В55 станет основой европейской системы ПВО
    Медведева рассказала о своей популярности в Японии
    В России высказались об изменении тактики ВСУ
    Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к худшему
    Турист упал в горную реку и не выжил на глазах у брата в Турции
    Россиянин расстрелял убиравшего двор подростка
    40-летние люди предупредили 20-летних о тихих убийцах здоровья
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok