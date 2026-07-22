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Забота о себе
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12:53, 22 июля 2026Забота о себе

В сети перечислили тихо убивающие организм хобби

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Пользователи форума Reddit рассказали о невинных на первый взгляд, но тихо убивающих организм хобби. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

К опасным занятиям комментаторы причислили игру на некоторых музыкальных инструментах.

Игра на волынке. Если не чистить ее должным образом, внутри может завестись плесень и другие вредные организмы, и у музыканта может развиться «легкое волынщика»

ScamperingSnailпользователь Reddit

Еще один пользователь предупредил, что неожиданную опасность для легких могут представлять выращивание небольших деревьев бонсай и садоводство в целом.

Люди покупают для бонсай сфагновый мох, так как он полезен для укоренения и удержания влаги. Но вдыхание спор мха в значительной степени связано со споротрихозом и другими заболеваниями. Симптомы болезни, как правило, не выражены, но она может легко стать опасной для жизни, если споротрихоз не остановить. Болезнь также часто поражает садоводов, работников питомников, любителей террариумов

AFD_FROSTYпользователь Reddit
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Другой пользователь, подрабатывающий в свободное время диджеем, предупредил, что увлечение слишком громкой музыкой тоже может навредить здоровью.

Многие диджеи совершенно не заботятся о защите своего слуха в шумной обстановке. Это приводит к значительной потере слуха, снижению когнитивных функций, что может закончиться несчастным случаем. Специальные затычки для ушей стоят недорого и не влияют на качество музыки. Мой совет их купить касается и любителей концертов и фестивалей

True_Indication_7131пользователь Reddit

Ранее медсестра хосписа Пенни Хокинс Смит, которая более 20 лет работает с неизлечимо больными пациентами, рассказала, что происходит с человеком в последние дни жизни. По ее словам, обычно люди все больше спят и перестают реагировать на происходящее.

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