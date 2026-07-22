В сети перечислили тихо убивающие организм хобби

Пользователи форума Reddit рассказали о невинных на первый взгляд, но тихо убивающих организм хобби. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.
К опасным занятиям комментаторы причислили игру на некоторых музыкальных инструментах.
Игра на волынке. Если не чистить ее должным образом, внутри может завестись плесень и другие вредные организмы, и у музыканта может развиться «легкое волынщика»
Еще один пользователь предупредил, что неожиданную опасность для легких могут представлять выращивание небольших деревьев бонсай и садоводство в целом.
Люди покупают для бонсай сфагновый мох, так как он полезен для укоренения и удержания влаги. Но вдыхание спор мха в значительной степени связано со споротрихозом и другими заболеваниями. Симптомы болезни, как правило, не выражены, но она может легко стать опасной для жизни, если споротрихоз не остановить. Болезнь также часто поражает садоводов, работников питомников, любителей террариумов
Другой пользователь, подрабатывающий в свободное время диджеем, предупредил, что увлечение слишком громкой музыкой тоже может навредить здоровью.
Многие диджеи совершенно не заботятся о защите своего слуха в шумной обстановке. Это приводит к значительной потере слуха, снижению когнитивных функций, что может закончиться несчастным случаем. Специальные затычки для ушей стоят недорого и не влияют на качество музыки. Мой совет их купить касается и любителей концертов и фестивалей
Ранее медсестра хосписа Пенни Хокинс Смит, которая более 20 лет работает с неизлечимо больными пациентами, рассказала, что происходит с человеком в последние дни жизни. По ее словам, обычно люди все больше спят и перестают реагировать на происходящее.