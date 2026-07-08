Медсестра хосписа рассказала о признаках приближающейся смерти

Медсестра хосписа Пенни Хокинс Смит: В последние дни жизни люди больше спят

Медсестра хосписа Пенни Хокинс Смит, которая более 20 лет работает с неизлечимо больными пациентами, рассказала, что происходит с человеком в последние дни жизни. О признаках приближающейся смерти она рассказала Daily Mirror.

«Обычно люди все больше спят, перестают реагировать на происходящее, впадают в предсмертную кому, а затем умирают», — объяснила медсестра. Подобные изменения являются частью естественного процесса умирания. Она отметила, что многие пациенты рассказывают о необычных видениях или говорят о «последнем путешествии», а затем постепенно переходят в состояние глубокой потери сознания.

Медсестра подчеркнула, что смерть остается одной из самых табуированных тем, хотя сама по себе она является естественной частью жизни. По ее словам, понимание происходящих изменений помогает пациентам и их близким меньше бояться последних дней и спокойнее воспринимать этот процесс.

Ранее медсестра Леа Динс, работающая в хосписе, рассказала, что всегда проводит Рождество на работе. По ее словам, для большинства ее пациентов праздник становится последним в жизни, поэтому важно тщательно его организовать.