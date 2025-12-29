Реклама

Медсестра хосписа рассказала о последних праздниках пациентов

Александра Лисица
Фото: joel bubble ben / Shutterstock / Fotodom

Медсестра Леа Динс, работающая в хосписе, рассказала о последних праздниках своих пациентов. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам 41-летней женщины, каждый год она покидает свою семью на Рождество, чтобы провести праздник со смертельно больными пациентами хосписа Марии Кюри (Уэльс, Великобритания), где работает уже 20 лет. «Работа в сфере ухода за престарелыми научила меня быть благодарной за свое здоровье и счастье. Мои дети никогда не знали ничего другого: я всегда работала в рождественскую смену, будь то Сочельник, Рождество или день после Рождества», — рассказала она.

Динс призналась, что для пациентов хосписа первое Рождество в его стенах чаще всего бывает и последним. «Каждый день в хосписе важен, но это время года особенно. Я люблю расстараться для них: развешиваю носки для подарков на кроватях каждого пациента, вырезаю бумажные снежинки, украшаю помещение гирляндами и плакатами. Я также приглашаю пациентов написать рождественские открытки или, если они захотят, сделать подарки-безделушки для своей семьи», — говорит медсестра.

Также хоспис приглашает на Рождество хор и актеров местного театра, а однажды Динс выполнила особую просьбу пациента — отвезла его на экскурсию на рождественское шоу огней в Кардиффском замке и при этом украсила гирляндами его инвалидное кресло. Мужчины не стало вскоре после Рождества.

Я всегда заканчиваю свою рождественскую смену, немного поплакав в машине. Когда я прихожу домой, мне трудно успокоиться и отключиться, но дети приветствуют меня крепкими объятиями, а оживленное домашнее хозяйство помогает отвлечься

Леа Динсмедсестра

Ранее паллиативная медсестра Бронни Уэр назвала пять главных сожалений больных людей. По ее словам, больные чаще всего сожалеют, что пытались угодить всем в ущерб своим мечтам.

