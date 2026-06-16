В Венгрии напомнили о невозможности возвращения Орбана в кресло премьера

Парламент Венгрии заблокировал возвращение Орбана в кресло премьера

Парламент Венгрии принял поправки к основному закону, устанавливающие максимальный срок на посту главы правительства. Так, экс-премьер Виктор Орбан больше не сможет вернуться на свою должность, пишет издание «444».

Согласно новым правилам, занимать пост премьер-министра можно не более восьми лет — в сумме, включая возможные перерывы между сроками.

Положение распространяется на всех, кто был премьером начиная со 2 мая 1990 года. Ограничение касается и бывшего премьер-министра Орбана. Напомним, в мае партия политика проиграла парламентские выборы, и он покинул пост, который занимал в 1998–2002 и 2010–2026 годах.

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал крупнейшее разоблачение прошлого правительства страны во главе с Виктором Орбаном. До этого Мадьяр заявил, что Виктор Орбан должен понести ответственность за личный контроль над спецслужбами республики.