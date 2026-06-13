Новый премьер Венгрии анонсировал крупнейшее разоблачение правительства Орбана

Новый премьер Венгрии Мадьяр анонсировал крупнейшее разоблачение правительства Орбана

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал крупнейшее разоблачение прошлого правительства страны во главе с Виктором Орбаном. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

По его словам, информация, которая будет предана огласке, сведет на нет решения намеченного на 13 июня съезда партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», которая планирует переизбрать Орбана на посту своего председателя.

Ранее Мадьяр заявил, что бывший премьер-министр Венгрии должен понести ответственность за личный контроль над спецслужбами республики. «Виктор Орбан лично осуществлял прямой контроль над правоохранительными органами и спецслужбами. Он мог отдавать приказы о проведении облав и отмене расследований. Он должен нести ответственность», — написал политик.