Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:41, 16 июня 2026Мир

Названо число погибших при крушении бомбардировщика в США

CNN: При крушении бомбардировщика В-52 в США погибли восемь человек
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Восемь человек, находившихся на борту стратегического бомбардировщика B-52, предположительно погибли в результате крушения самолета в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на авиабазу Эдвардс.

B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное оружие. Его практический потолок достигает 15 тысяч метров.

B-52 поступил на вооружение в 1955 году, был снят с производства в 1962-м и остается одним из старейших самолетов ВВС США. Это межконтинентальный стратегический бомбардировщик, способный нести разные виды оружия, в том числе ядерные бомбы и крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Экипаж B-52 обычно состоит из пяти человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обсудил с Трампом трехстороннюю встречу с Путиным

    Силовики заявили о пропаже обслуживающих самолеты ВСУ техников

    Учительница два года насиловала 14-летнего школьника

    Франция скопировала российские «мангалы»

    В Венгрии напомнили о невозможности возвращения Орбана в кресло премьера

    Названо число погибших при крушении бомбардировщика в США

    Умер создатель советского синтезатора «Поливокс»

    Трамп сделал новое заявление об урегулировании на Украине

    В Евросоюзе пообещали «больно кусать» некоторые страны

    В США предрекли победу России в конфликте на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok