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23:22, 15 июня 2026Мир

В США упал стратегический бомбардировщик

В США стратегический бомбардировщик B-52 потерпел крушение после взлета с авиабазы Эдвардс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hannah McKay / Reuters

В США упал стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Об этом сообщил телеканал NBC Los Angeles

Информации о пострадавших нет. Бомбардировщик потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии.

Ранее самолет рухнул в океан на глазах у отдыхавших на берегу в Австралии людей. Инцидент произошел в районе реки Мюррей.

До этого в Карибском море нашли обломки легкомоторного самолета, пропавшего без вести в Венесуэле. Citation C500 исчез с радаров вечером 3 июня после вылета из международного аэропорта Майкетия в Каракасе, он следовал в направлении острова Маргарита. На борту было два пилота и три пассажира.

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