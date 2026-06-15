В США стратегический бомбардировщик B-52 потерпел крушение после взлета с авиабазы Эдвардс

В США упал стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Об этом сообщил телеканал NBC Los Angeles

Информации о пострадавших нет. Бомбардировщик потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии.

Ранее самолет рухнул в океан на глазах у отдыхавших на берегу в Австралии людей. Инцидент произошел в районе реки Мюррей.

До этого в Карибском море нашли обломки легкомоторного самолета, пропавшего без вести в Венесуэле. Citation C500 исчез с радаров вечером 3 июня после вылета из международного аэропорта Майкетия в Каракасе, он следовал в направлении острова Маргарита. На борту было два пилота и три пассажира.