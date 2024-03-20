Названы пять главных сожалений паллиативных больных

Metro: пациенты в последние минуты жизни жалеют о попытках угодить всем

Пациенты в последние минуты жизни сожалеют о том, что посвятили слишком много времени труду и потеряли друзей, рассказала много лет проработавшая в хосписе паллиативная медсестра Бронни Уэр. Пять главных сожалений больных людей она назвала в беседе с изданием Metro.

По ее словам, больные чаще всего сожалеют, что пытались угодить всем в ущерб своим мечтам. Многие мужчины жалеют, рассказала Бронни, что слишком концентрировались на зарабатывании денег и мало времени проводили с семьей. Кроме того, добавила она, паллиативные больные переживают, что потеряли друзей — не поддерживали дружбу, забыли о старых приятелях и сожалели, что не поддерживали контакт с ними.

Еще одно популярное сожаление — о том, что люди в прошлом не выражали свои чувства прямо. Многие подавляли свои эмоции, чтобы ни с кем не ругаться, и в итоге соглашались на посредственное существование, не стали теми, кем могли стать. У многих из-за неудовлетворенности и ненависти развились болезни, отметила медсестра.

Наконец, пятое популярное сожаление людей связано с тем, что они не позволяли себе быть счастливыми, боялись перемен и осуждения, выбирали легкий путь. «Жизнь — это выбор. Это ваша жизнь, выбирайте сознательно, мудро, честно. Выбирайте счастье», — напутствовала Бронни.

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