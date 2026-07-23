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09:20, 23 июля 2026Бывший СССР

ВС России остановили летевшие к Белгородской области дроны ВСУ с помощью «штор»

Питон: Российские военные научились подменять видеосигнал дронов ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России лишают операторов ВСУ управления дронами, подменяя видеосигнал. Об этом сообщил ТАСС старший разведчик 29-го артиллерийского полка 11-го корпуса группировки войск Север с позывным Питон.

«На линии фронта в последнее время у наших подразделений появляются так называемые "шторы", которые подменяют картинку, которую видят операторы ударных дронов ВСУ», — отметил боец.

По словам военнослужащего, благодаря это технологии дрон противника сбивается с курса, теряя возможность ориентироваться в полете. Такие беспилотники, подчеркнул Питон, никогда не долетают до своей цели.

Ранее стало известно, что российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) начали применять против пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и укрепленных районов ВСУ. Военный эксперт Олег Желтоножко назвал ТОС чрезвычайно эффективным инструментом.

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