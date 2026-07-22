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16:48, 22 июля 2026 (обновлено: 16:56, 22 июля 2026)Наука и техника

Российские «огнеметы» направили против дронов ВСУ

«Известия»: Российские ТОСы начали применять против пунктов управления БПЛА ВСУ
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) начали применять против пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и укрепленных районов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет газета «Известия».

По данным издания, в составе войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) созданы специальные отряды, на вооружении которых имеются, в частности, ТОС-1А «Солнцепек», которые используются для ударов по пунктам управления украинскими БПЛА.

«Это чрезвычайно эффективный и обладающий огромной разрушительной силой инструмент для вскрытия эшелонированной обороны или уничтожения укрепленных объектов», — сказал военный эксперт Олег Желтоножко.

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В июне газета рассказала, что Вооруженные силы России изменили тактику применения ТОС-1А «Солнцепек» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В мае госкорпорация «Ростех» сообщила, что термобарические боеприпасы ТОС позволяют эффективно уничтожать укрепления ВСУ в ходе СВО.

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