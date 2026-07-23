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Силовые структуры
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09:29, 23 июля 2026Силовые структуры

Раскрыта роль бани в плане пошедших на госизмену россиян

В ЛНР ФСБ задержала троих россиян за передачу данных Украине
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали троих местных жителей, являющихся гражданами России, за сотрудничество с Киевом. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчины 1963, 1969 и 1977 годов рождения проходят подозреваемыми по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Их арестовали.

По версии следствия, задержанные собирали и передавали информацию военного характера, данные о социально-политической обстановке в регионе и о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти Украине. Один из них хотел сдавать баню российским военным, чтобы записывать их разговоры для украинских спецслужб.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении работника оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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