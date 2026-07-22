Россиянин с бомбой решил подорвать сотрудника военного предприятия

В Петербурге ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудника ОПК

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении работника оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом пишет РИА Новости.

Украинские кураторы нашли россиянина, который должен был взорвать машину сотрудника ОПК, когда тот в ней окажется. Бомба была в виде GPS-трекера. Ее должны были подложить под днище автомобиля.

Агента Киева задержали. Правоохранители установили, что он сам вышел на связь с украинскими спецслужбами, чтобы заработать.

Ранее в Нижегородской области следователи ужесточили обвинение россиянину с немецким паспортом, которого задержали в 2024 году за подготовку диверсии.