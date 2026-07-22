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Силовые структуры
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09:52, 22 июля 2026 (обновлено: 10:01, 22 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин с бомбой решил подорвать сотрудника военного предприятия

В Петербурге ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудника ОПК
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pogiba Alexandra / News.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении работника оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом пишет РИА Новости.

Украинские кураторы нашли россиянина, который должен был взорвать машину сотрудника ОПК, когда тот в ней окажется. Бомба была в виде GPS-трекера. Ее должны были подложить под днище автомобиля.

Агента Киева задержали. Правоохранители установили, что он сам вышел на связь с украинскими спецслужбами, чтобы заработать.

Ранее в Нижегородской области следователи ужесточили обвинение россиянину с немецким паспортом, которого задержали в 2024 году за подготовку диверсии.

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