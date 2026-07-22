Появились подробности по делу задержанного за диверсию россиянина с немецким гражданством

В Нижегородской области следователи ужесточили обвинение россиянину с немецким паспортом

В Нижегородской области следователи ужесточили обвинение россиянину с немецким паспортом, которого задержали в 2024 году за подготовку диверсии. Об этом пишет ТАСС.

Первоначально ему вменяли подготовку диверсии, однако теперь обвинения расширились. Фигуранту инкриминируют незаконное приобретение взрывчатых веществ, легализацию денежных средств и государственную измену.

По версии следствия, задержанный выполнял задания украинских спецслужб за денежное вознаграждение. В ноябре 2024 года он готовил диверсию на участке железной дороги в Нижнем Новгороде и хотел использовать самодельное взрывное устройство (СВУ).

Ранее ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции устрашения российских военных по заданию Украины.