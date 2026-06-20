Жителя Подмосковья задержали за акции устрашения российских военных по заданию Украины

ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции устрашения российских военных по заданию Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Подмосковья за акции устрашения российских военных по заданию спецслужб Украины. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мужчину завербовали под легендой работы в коллекторском агентстве.

«Действуя по заданию куратора, он (...) провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих», — рассказали в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Вместе с этим в данный момент рассматривается вопрос насчет предъявления ему обвинения в государственной измене.

Сотрудники ФСБ рекомендовали россиянам проявлять максимальную бдительность и не передавать незнакомцам персональные данные.

В апреле был задержан житель Приморского края, который, как сообщалось, неоднократно приобретал виртуальную валюту иностранных интернет-мессенджеров и пересылал ее на приобретение экипировки и средств поражения Вооруженным силам Украины. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма») и 275 УК РФ («Госизмена»).