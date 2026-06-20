Жителя Подмосковья задержали за акции устрашения российских военных по заданию Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Подмосковья за акции устрашения российских военных по заданию спецслужб Украины. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что мужчину завербовали под легендой работы в коллекторском агентстве.
«Действуя по заданию куратора, он (...) провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих», — рассказали в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Вместе с этим в данный момент рассматривается вопрос насчет предъявления ему обвинения в государственной измене.
Сотрудники ФСБ рекомендовали россиянам проявлять максимальную бдительность и не передавать незнакомцам персональные данные.
В апреле был задержан житель Приморского края, который, как сообщалось, неоднократно приобретал виртуальную валюту иностранных интернет-мессенджеров и пересылал ее на приобретение экипировки и средств поражения Вооруженным силам Украины. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма») и 275 УК РФ («Госизмена»).