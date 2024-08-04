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19:01, 4 августа 2024Россия

ВСУ атаковали три населенных пункта в российском регионе

Гладков: ВСУ атаковали Шебекино, Борки и Петровку в Белгородской области

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрелу подверглось Шебекино. В результате атаки оказался поврежден социальный объект, также осколками был посечен находившийся рядом автобус.

В селе Борки беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство рядом с частным домовладением — осколочные повреждения получил забор. В селе Петровка дрон сдетонировал возле здания сельскохозяйственного предприятия. Там зафиксировали выбитые окна и поврежденный фасад.

Во всех случаях обошлось без пострадавших, отметил Гладков. «Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — добавил он.

Ранее стало известно, что два человека были ранены при атаке ВСУ на Шебекино. Один пострадавший проходит лечение в больнице, второго отправили на амбулаторное лечение.

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      Олег Давыдов
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