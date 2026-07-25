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00:11, 25 июля 2026Россия

В МВД захотели внести изменения в экзамен на водительские права

МВД России хочет изменить регламент по проведению экзамена на водительские права
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

МВД России предложило изменить регламент по проведению экзамена на водительские права. В частности, ведомство захотело исключить обязанность по предоставлению медицинской справки в бумажном виде и дополнить перечень оснований для прекращения экзамена, говорится в проекте приказа.

«Приказываю: внести изменения в приказ МВД России от 20 февраля 2021 г. №80 "Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений», — сообщается в тексте проекта документа. Если его примут, некоторые пункты вступят в силу с 1 марта 2027 года.

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