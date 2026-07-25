В МВД захотели внести изменения в экзамен на водительские права

МВД России хочет изменить регламент по проведению экзамена на водительские права

МВД России предложило изменить регламент по проведению экзамена на водительские права. В частности, ведомство захотело исключить обязанность по предоставлению медицинской справки в бумажном виде и дополнить перечень оснований для прекращения экзамена, говорится в проекте приказа.

«Приказываю: внести изменения в приказ МВД России от 20 февраля 2021 г. №80 "Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений», — сообщается в тексте проекта документа. Если его примут, некоторые пункты вступят в силу с 1 марта 2027 года.