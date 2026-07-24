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00:59, 25 июля 2026 (обновлено: 01:01, 25 июля 2026)Мир

Трамп пригрозил двум странам пошлинами

Трамп пригрозил ввести пошлины против Мексики за случаи «взрывной» диареи и Канады
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести крупные торговые пошлины против Мексики и Канады. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной стали две разные проблемы: вспышка кишечной инфекции, связанная с мексиканским салатом, и смог от лесных пожаров, достигший американских штатов.

Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США установили, что случаи так называемой взрывной диареи в стране вызваны употреблением измельченного салата айсберг, импортированного из Мексики. Одновременно дым от канадских лесных пожаров накрыл ряд крупных городов и регионов Штатов.

«Думаю, мы введем крупную пошлину против Мексики из-за салата и большую пошлину против Канады из-за дыма», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Он также отметил, что ранее уже обращался к канадской стороне с просьбой предпринять меры по борьбе с дымом.

21 июля Трамп ввел дополнительные пошлины в 50 процентов на канадские товары. Он ужесточил торговлю с соседом якобы для компенсации ущерба из-за дискриминационного отношения Канады к американской продукции. Новые тарифы затронут автотранспорт, алкоголь и молочную продукцию.

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