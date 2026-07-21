Трамп ввел пошлины против соседа

Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в 50 процентов на канадские товары с 19 августа

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в 50 процентов на канадские товары с 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Глава государства ужесточил торговлю с соседом якобы для компенсации ущерба из-за дискриминационного отношения Канады к американской продукции. Новые тарифы затронут автотранспорт, алкоголь и молочную продукцию.

«Канада посредством дискриминации или необоснованного и неравного наложения ограничений относится к торговле некоторых зарубежных стран более благоприятно, чем к торговле Соединенных Штатов», — сообщается в документе.

Ранее Трамп обвинил Оттаву в недостаточной борьбе с лесными пожарами, дым от которых распространяется на американскую территорию. За это он пригрозил установить новые импортные пошлины. «Это осознанная халатность, которая происходит из года в год и обходится США в миллиарды долларов. Расходы, связанные с этим загрязнением, должны быть прибавлены к пошлинам, которые Канада платит в данный момент», — пригрозил он.

В середине июля Трамп поручил установить пошлины в размере 25 процентов на большую часть импортных товаров из Бразилии. По словам госсекретаря США Марко Рубио, причина ужесточения торговли — якобы недобросовестное поведение президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его правительства при переговорах с США. Да Силва поставил самого себя превыше сделки ради благополучия бразильского народа, и пошлины — расплата за это, подчеркнул Рубио.

