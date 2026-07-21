Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:18, 21 июля 2026Экономика

Трамп ввел пошлины против соседа

Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в 50 процентов на канадские товары с 19 августа
Вячеслав Агапов

Фото: Lee Smith / Reuters

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в 50 процентов на канадские товары с 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Глава государства ужесточил торговлю с соседом якобы для компенсации ущерба из-за дискриминационного отношения Канады к американской продукции. Новые тарифы затронут автотранспорт, алкоголь и молочную продукцию.

«Канада посредством дискриминации или необоснованного и неравного наложения ограничений относится к торговле некоторых зарубежных стран более благоприятно, чем к торговле Соединенных Штатов», — сообщается в документе.

Ранее Трамп обвинил Оттаву в недостаточной борьбе с лесными пожарами, дым от которых распространяется на американскую территорию. За это он пригрозил установить новые импортные пошлины. «Это осознанная халатность, которая происходит из года в год и обходится США в миллиарды долларов. Расходы, связанные с этим загрязнением, должны быть прибавлены к пошлинам, которые Канада платит в данный момент», — пригрозил он.

В середине июля Трамп поручил установить пошлины в размере 25 процентов на большую часть импортных товаров из Бразилии. По словам госсекретаря США Марко Рубио, причина ужесточения торговли — якобы недобросовестное поведение президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его правительства при переговорах с США. Да Силва поставил самого себя превыше сделки ради благополучия бразильского народа, и пошлины — расплата за это, подчеркнул Рубио.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия потребовала от итальянских дипломатов покинуть страну. Что предшествовало скандалу?
    В России предложили ограничить подросткам доступ к электронным кошелькам
    Боец ВСУ застрелил пытавшихся обмануть российских военных сослуживцев
    Разрыв между зарплатами в регионах России рекордно вырос
    В Госдуме отреагировали на недопуск россиян к играм глухих
    Ракеты атаковали еще один российский регион
    Появились подробности мощного пожара на производственном объекте в Липецке
    Россиянка описала особенности турецкой клиники словами «экономия огромная»
    Индия впервые запустила в космос частную ракету
    Девушка услышала одну фразу свекрови и почувствовала себя униженной
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok