Эксперты назвали Антонелли наиболее вероятным победителем Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Назван наиболее вероятный победитель Гран-при Венгрии «Формулы-1», который проходит с 24 по 26 июля на трассе «Хунгароринг». Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты назвали итальянского пилота команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли главным фаворитом гонки в Венгрии. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 2,60. Также букмекеры предлагают поставить на британца Льюиса Хэмилтона с котировкой 4,50, топ-3 замыкает Шарль Леклер с коэффициентом 5,50.

Личный зачет сезона-2026 c 204 очками возглавляет Антонелли. Его команда «Мерседес» лидирует в Кубке Конструкторов.

Ранее Антонелли одержал шестую победу в своей карьере на Гран-при «Формулы-1». 19-летний гонщик выиграл гонку, которая прошла на трассе «Спа-Франкоршам».