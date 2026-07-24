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00:22, 25 июля 2026Спорт

Назван наиболее вероятный победитель Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Эксперты назвали Антонелли наиболее вероятным победителем Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Назван наиболее вероятный победитель Гран-при Венгрии «Формулы-1», который проходит с 24 по 26 июля на трассе «Хунгароринг». Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты назвали итальянского пилота команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли главным фаворитом гонки в Венгрии. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 2,60. Также букмекеры предлагают поставить на британца Льюиса Хэмилтона с котировкой 4,50, топ-3 замыкает Шарль Леклер с коэффициентом 5,50.

Личный зачет сезона-2026 c 204 очками возглавляет Антонелли. Его команда «Мерседес» лидирует в Кубке Конструкторов.

Ранее Антонелли одержал шестую победу в своей карьере на Гран-при «Формулы-1». 19-летний гонщик выиграл гонку, которая прошла на трассе «Спа-Франкоршам».

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