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18:38, 19 июля 2026Спорт

Итальянец Антонелли одержал шестую победу в сезоне на Гран-при «Формулы-1»

Итальянец Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли одержал шестую победу в сезоне на Гран-при «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

19-летний гонщик выиграл Гран-при Бельгии «Формулы-1», который прошел на трассе «Спа-Франкоршам». Второе место занял представляющий «Феррари» Шарль Леклер из Монако, третьим стал голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Антонелли лидирует в общем зачете сезона-2026. Его преимущество над идущим вторым британцем Льюисом Хэмилтоном составляет 45 очков. Еще на пять очков отстает партнер Антонелли по команде британец Джордж Расселл.

Следующим в календаре «Формулы-1» значится Гран-при Венгрии. Он пройдет с 24 по 26 июля.

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