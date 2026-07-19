Итальянец Антонелли одержал шестую победу в сезоне на Гран-при «Формулы-1»

Итальянец Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии «Формулы-1»

Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли одержал шестую победу в сезоне на Гран-при «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

19-летний гонщик выиграл Гран-при Бельгии «Формулы-1», который прошел на трассе «Спа-Франкоршам». Второе место занял представляющий «Феррари» Шарль Леклер из Монако, третьим стал голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Антонелли лидирует в общем зачете сезона-2026. Его преимущество над идущим вторым британцем Льюисом Хэмилтоном составляет 45 очков. Еще на пять очков отстает партнер Антонелли по команде британец Джордж Расселл.

Следующим в календаре «Формулы-1» значится Гран-при Венгрии. Он пройдет с 24 по 26 июля.