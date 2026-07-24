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00:48, 25 июля 2026 (обновлено: 01:13, 25 июля 2026)Интернет и СМИ

Озвучено главное опасение Европы после отказа от российского газа

NYT: В Европе боятся попасть под чрезмерное влияние США после отказа от российского газа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Оборонные и энергетические компании Европы боятся, что из-за полного отказа от российского газа США получит возможность чрезмерно влиять на всю внутреннюю энергетическую плитику европейских стран. Главное опасение ЕС озвучил The New York Times (NYT).

В статье говорится о планах Евросоюза менее чем через полгода прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Чтобы адаптироваться к изменениям, страны существенно увеличили импорт топлива, особенно из Соединенных Штатов. В результате сейчас американские поставщики занимают около двух третей рынка СПГ, и к концу десятилетия эта доля может повыситься до 80 процентов.

При этом европейско-американские отношения переживают не лучший период, они находятся «в плачевном состоянии», отмечает газета. Президент США Дональд Трамп грозится ввести пошлины и требует установить контроль над Гренландией и конфликтом в Иране.

Эти факторы вызывают «сильную тревогу» у европейских компаний, поскольку Европа идет к тому, чтобы предоставить Вашингтону (и непредсказуемому американскому лидеру) влияние на энергетическую политику стран.

«Создавать зависимость от Америки, при всем уважении, в такое время неразумно», — сказал изданию бывший высокопоставленный командующий НАТО генерал Ричард Ширрефф.

NYT отмечает, что сегодня Европа также в рекордных объемах закупает российский газ. С 18 марта импорт СПГ из РФ увеличился на 17 процентов, а трубопроводный импорт — на 5 процентов.

Ранее Bloomberg писал, что у Европейского союза могут возникнуть проблемы с заполнением газовых хранилищ из-за ситуации в Ормузском проливе. Резкое подорожание электроэнергии может привести к экономическому спаду в Великобритании и Европе к концу года.

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