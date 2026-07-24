Шансы Европы остаться без газа оценили

Bloomberg: Скачок цен на газ грозит Евросоюзу и Британии экономическим спадом

У Европейского союза могут возникнуть проблемы с заполнением газовых хранилищ из-за ситуации в Ормузском проливе. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно обратило внимание, что правительства и энергетические компании ЕС рассчитывали отложить восстановление запасов пока Ормузский пролив не откроется. Однако боевые действия на Ближнем Востоке возобновились, а цены на газ приблизились к самым высоким с начала конфликта. Европа же пока не вышла на прежние темпы накопления резервов. Между тем азиатские покупатели, от Китая до Пакистана, активно скупают доступные партии сжиженного природного газа (СПГ).

Агентство подчеркнуло, что почти никто не сомневается в том, что ЕС обеспечит себя достаточным количеством топлива на зиму. Но нет уверенности, что домохозяйства и промышленность смирятся с очередным ростом цен на отопление и электроэнергию. Их резкое подорожание может привести к экономическому спаду в Великобритании и Европе к концу года. А возобновление перевозок СПГ через Ормузский пролив остается далекой перспективой. Кроме того, использование катарского газа сегодня выглядит почти полностью исключенным.

Пока запасы газа в Европейском союзе заполнены чуть более чем на 54 процента. Это намного ниже среднего показателя в 70 процентов.

По данным аналитической компании Bruegel, США, а также Тринидад и Тобаго стали главными поставщиками сжиженного природного газа на европейский энергетический рынок по итогам I половины года.