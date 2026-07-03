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19:25, 3 июля 2026Экономика

Назван главный поставщик сжиженного газа в Европу

РИА Новости: США стали главным экспортером сжиженного газа в Евросоюз в январе-июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

США и Тринидад и Тобаго стали главными поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) на европейский энергетический рынок по итогам первой половины года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании Bruegel.

Совокупный экспорт этого вида топлива из вышеуказанных стран за отчетный период составил 44,786 миллиарда кубометров. В годовом выражении показатель увеличился на 3,4 процента. Следом расположилась Россия, отправившая в европейские страны в общей сложности 13,412 миллиарда кубометров СПГ. В сравнении с тем же периодом 2025-го объемы экспорта выросли на 17,4 процента.

Африканские государства отправили в Европу 7,125 миллиарда кубометров сжиженного газа (минус 23,1 процента), а импорта из стран Персидского залива за это время упал в 2,5 раза (до 2,6 миллиарда). Последнее было обусловлено приостановкой добычи и отгрузок СПГ из Катара на фоне войны в Иране.

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Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас предупредил о риске чрезмерной газовой зависимости ЕС от США. В апреле 2026 года, напомнил он, доля американского СПГ в структуре европейского импорта достигла пиковых 64 процентов.

Согласно прогнозу аналитиков Института экономики энергетики и финансового анализа, к 2028 году США будут обеспечивать 80 процентов потребностей ЕС в закупках сжиженного газа. При таком раскладе американские поставщики фактически смогут диктовать европейским импортерам свои ценовые условия, пришли к выводу эксперты.

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