Европу предупредили о риске чрезмерной газовой зависимости от США

Bloomberg: Доля сжиженного газа из США в структуре импорта ЕС достигла 64 % в апреле

По итогам апреля 2026 года доля сжиженного природного газа (СПГ) из США в структуре импорта Европейского союза (ЕС) достигла пиковых 64 процентов. О риске попадания региона в чрезмерную зависимость от американских поставщиков в своей колонке предупредил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

С начала года средняя доля США в структуре европейского импорта СПГ составила 59 процентов. Усиление энергетического кризиса в регионе из-за масштабного перебоя в поставках ближневосточных энергоресурсов усилило зависимость ЕС от американских газовых экспортеров, отметил аналитик.

До войны в Иране европейские страны получали значительные объемы этого вида топлива из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Однако ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру ближневосточного региона фактически лишили ЕС доступа к региональному СПГ. Экспортеры из США воспользовались ситуацией, укрепив свое положение на европейском энергетическом рынке, констатировал Блас.

О проблемах с заключением газовых сделок с американскими энергокомпаниями ранее заявил глава греческой фирмы Atlantic SEE LNG Trade Александрос Эксарху. Трудности, пояснил он, возникли на фоне растущей ценовой конкуренции со стороны азиатских импортеров. На фоне острого энергокризиса поставлять СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) стало для американских экспортеров выгоднее, чем в ЕС.

Подобного рода проблемы вряд ли исчезнут в обозримом будущем, предупредили аналитики Института экономики энергетики и финансового анализа. Согласно их прогнозу, к 2028 году экспортеры из США будут обеспечивать 80 процентов всего европейского импорта СПГ. При таком раскладе американские поставщики фактически смогут диктовать покупателям из ЕС свои ценовые условия.