Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:11, 22 июня 2026Экономика

Европу предупредили о риске чрезмерной газовой зависимости от США

Bloomberg: Доля сжиженного газа из США в структуре импорта ЕС достигла 64 % в апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: John Macdougall / Pool / Reuters

По итогам апреля 2026 года доля сжиженного природного газа (СПГ) из США в структуре импорта Европейского союза (ЕС) достигла пиковых 64 процентов. О риске попадания региона в чрезмерную зависимость от американских поставщиков в своей колонке предупредил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

С начала года средняя доля США в структуре европейского импорта СПГ составила 59 процентов. Усиление энергетического кризиса в регионе из-за масштабного перебоя в поставках ближневосточных энергоресурсов усилило зависимость ЕС от американских газовых экспортеров, отметил аналитик.

До войны в Иране европейские страны получали значительные объемы этого вида топлива из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Однако ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру ближневосточного региона фактически лишили ЕС доступа к региональному СПГ. Экспортеры из США воспользовались ситуацией, укрепив свое положение на европейском энергетическом рынке, констатировал Блас.

Материалы по теме:
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
6 мая 2025
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

О проблемах с заключением газовых сделок с американскими энергокомпаниями ранее заявил глава греческой фирмы Atlantic SEE LNG Trade Александрос Эксарху. Трудности, пояснил он, возникли на фоне растущей ценовой конкуренции со стороны азиатских импортеров. На фоне острого энергокризиса поставлять СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) стало для американских экспортеров выгоднее, чем в ЕС.

Подобного рода проблемы вряд ли исчезнут в обозримом будущем, предупредили аналитики Института экономики энергетики и финансового анализа. Согласно их прогнозу, к 2028 году экспортеры из США будут обеспечивать 80 процентов всего европейского импорта СПГ. При таком раскладе американские поставщики фактически смогут диктовать покупателям из ЕС свои ценовые условия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России мощно ударили по критической инфраструктуре Украины. Что об этом известно?

    Избивший курьера из ревности к жене россиянин выслушал приговор

    Мошенники нашли новый способ завлечь россиян

    Россияне активно скупают за границей иномарки из одной страны

    Летевший из Армении в Москву пассажирский самолет сел в Дагестане

    Российских «Опустошителей» прикрыли от дронов

    Европу предупредили о риске чрезмерной газовой зависимости от США

    Буйный пассажир укусил попутчика и попытался «со всеми подраться» на рейсе в США

    Западный сервис видеосвязи зарегистрирует в стране бренд

    Россия ударила по объектам нефтепереработки и энергетики Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok