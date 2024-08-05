Россиянин пострадал при падении взрывного устройства на жилой дом

В Курской области при падении взрывного устройства с дрона пострадал россиянин

Мирный житель пострадал при сбросе взрывного устройства с украинского дрона на жилой дом в Курской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Нападение произошло в поселке Коренево Кореневского района. При падении взрывного устройства местный житель получил ранения, характер повреждений не уточняется.

На данный момент, продолжил Смирнов, пострадавшего доставили в Рыльскую районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Минобороны России заявило, что за ночь было сбито 74 беспилотника над Азовским морем и семью российскими регионами, в том числе и Курской областью.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.