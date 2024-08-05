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20:12, 5 августа 2024Россия

Россиянин пострадал при падении взрывного устройства на жилой дом

В Курской области при падении взрывного устройства с дрона пострадал россиянин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мирный житель пострадал при сбросе взрывного устройства с украинского дрона на жилой дом в Курской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Нападение произошло в поселке Коренево Кореневского района. При падении взрывного устройства местный житель получил ранения, характер повреждений не уточняется.

На данный момент, продолжил Смирнов, пострадавшего доставили в Рыльскую районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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      Никита Абрамов
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