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07:33, 3 августа 2024Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении 74 беспилотников за ночь

Минобороны: за ночь сбито 74 беспилотника над 7 регионами и Азовским морем

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

За ночь сбито 74 беспилотника над семью российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«Перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем», — говорится в сообщении.

О разрушения и пострадавших в результате падения обломков не сообщается.

При этом ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказывал об атаке 55 БПЛА на регион. Губернатор Орловской области Андрей Клычков называл меньшее количество дронов, которые атаковали регион.

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      Марина Совина
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