Минобороны отчиталось об уничтожении 74 беспилотников за ночь

Минобороны: за ночь сбито 74 беспилотника над 7 регионами и Азовским морем

За ночь сбито 74 беспилотника над семью российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«Перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем», — говорится в сообщении.

О разрушения и пострадавших в результате падения обломков не сообщается.

При этом ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказывал об атаке 55 БПЛА на регион. Губернатор Орловской области Андрей Клычков называл меньшее количество дронов, которые атаковали регион.