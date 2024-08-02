Российский регион атаковали 55 беспилотников

Губернатор Голубев: Ростовскую область атаковали 55 беспилотников

Ростовскую область атаковали 55 беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Жертв и пострадавших на территории региона нет, уточнил областной глава. Он уточнил, что в местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования.

Ранее в ночь на 3 августа Голубев сообщал о повреждении складской инфраструктуры в Каменском и Морозовском районах области.

Кроме того, местные жители рассказывали об атаке дронов на аэродром в Миллерово.