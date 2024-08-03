Ростовский губернатор рассказал о повреждениях после массированной атаки дронов

Ростовский губернатор Голубев: при атаке дронов повреждены складские объекты

В результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область были повреждены несколько складских объектов. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

Он указал, что пострадали объекты в Каменском и Морозовском районах. Сейчас сотрудники экстренных служб ликвидируют возгорания, информация о пострадавших уточняется, добавил Голубев.

Ранее стало известно об атаке украинских дронов-камикадзе на Морозовск в Ростовской области. По предварительным данным, они ударили по аэродрому. Кроме того, взрывы были слышны в Миллерово.