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03:16, 3 августа 2024Россия

Ростовский губернатор рассказал о повреждениях после массированной атаки дронов

Ростовский губернатор Голубев: при атаке дронов повреждены складские объекты
СюжетВзрывы в Ростовской области

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область были повреждены несколько складских объектов. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

Он указал, что пострадали объекты в Каменском и Морозовском районах. Сейчас сотрудники экстренных служб ликвидируют возгорания, информация о пострадавших уточняется, добавил Голубев.

Ранее стало известно об атаке украинских дронов-камикадзе на Морозовск в Ростовской области. По предварительным данным, они ударили по аэродрому. Кроме того, взрывы были слышны в Миллерово.

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      Марина Совина
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