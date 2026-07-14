Появилась информация об участниках подготовленной Kyivstoner атаки дронов на предприятие

ФСБ ликвидировала пособника подготовки атаки дронов на предприятие в Подмосковье

Сотрудники ФСБ ликвидировали при задержании россиянина, который стал пособником Службы безопасности Украины (СБУ) в подготовке масштабной атаки дронов на стратегическое предприятие в Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Мужчина оказал вооруженное сопротивление, поэтому был ликвидирован ответным огнем. По версии следствия, именно он арендовал ангар и осуществил приемку опасного груза. Россиянину обещали значительное вознаграждение.

В ведомстве сообщили, что СБУ привлекла к выполнению отдельных поручений подростков в возрасте от 13 до 16 лет. В частности, несовершеннолетние активировали сим-карты, использовавшиеся в управлении дронами.

Ранее сообщалось, что планируемая атака должна была стать беспрецедентной по масштабу и степени угрозы. К ее организации причастен известный украинский рэпер Kyivstoner (Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев), который внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.