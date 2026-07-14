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08:55, 14 июля 2026Силовые структуры

ФСБ сорвала массированную атаку дронов

В Подмосковье ФСБ сорвала массированную атаку дронов на стратегическое предприятие
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Московской области сотрудники ФСБ сорвали массированную атаку дронов на стратегическое предприятие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

В ведомстве отметили, что предприятие находится в одном из жилых массивов Подмосковья. Планируемая Службой безопасности Украины (СБУ) и западными кураторами атака должна была стать беспрецедентной по масштабу и степени угрозы. Предотвратить преступление удалось благодаря разведывательной информации о доставке груза со средствами поражения из Словакии через Польшу и Белоруссию в Московскую область.

13 июля сообщалось, что ФСБ сорвала атаку дронов на российские военные аэродромы.

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