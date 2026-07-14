В Подмосковье ФСБ сорвала массированную атаку дронов на стратегическое предприятие

В Московской области сотрудники ФСБ сорвали массированную атаку дронов на стратегическое предприятие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

В ведомстве отметили, что предприятие находится в одном из жилых массивов Подмосковья. Планируемая Службой безопасности Украины (СБУ) и западными кураторами атака должна была стать беспрецедентной по масштабу и степени угрозы. Предотвратить преступление удалось благодаря разведывательной информации о доставке груза со средствами поражения из Словакии через Польшу и Белоруссию в Московскую область.

13 июля сообщалось, что ФСБ сорвала атаку дронов на российские военные аэродромы.