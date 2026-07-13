Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:00, 13 июля 2026Силовые структуры

ФСБ сорвала атаку Украины на российские военные аэродромы

ФСБ сорвала запланированную Киевом атаку на военные аэродромы России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ сорвала атаку Украины на российские военные аэродромы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях, атаку планировали осуществить с помощью FPV-дронов, которые с мобильными наземными станциями были заброшены спецслужбами Украины в контейнерах на территорию Брянской области.

Целью должны были стать аэродромы «Украинка» в Амурской и «Шагол» в Челябинской областях. ФСБ была получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины оборудования для терактов.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала планы Киева по совершению теракта на военном аэродроме Ростов-Центральный. Помог человек, которого пыталась завербовать СБУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Три человека погибли при атаке ВСУ на Московскую область
    Украина направила в сторону Москвы более 350 беспилотников
    Пассажирка маршрутки расправилась со случайно наступившей ей на ногу женщиной
    Владельцам смартфонов рекомендовали следовать одному правилу
    Бывшая ведущая лишилась миллионов рублей из-за мошенников
    Раскрыта судьба расправившегося с туристкой во время секса в Европе преступника
    ФСБ сорвала атаку Украины на российские военные аэродромы
    Российские военные уничтожили американскую бронемашину
    81-летний рокер с накрашенными ногтями сходил на свидание со служащей в полиции женой
    В Европе призвали срочно нарастить помощь Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok