ФСБ сорвала запланированную Киевом атаку на военные аэродромы России

ФСБ сорвала атаку Украины на российские военные аэродромы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях, атаку планировали осуществить с помощью FPV-дронов, которые с мобильными наземными станциями были заброшены спецслужбами Украины в контейнерах на территорию Брянской области.

Целью должны были стать аэродромы «Украинка» в Амурской и «Шагол» в Челябинской областях. ФСБ была получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины оборудования для терактов.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала планы Киева по совершению теракта на военном аэродроме Ростов-Центральный. Помог человек, которого пыталась завербовать СБУ.