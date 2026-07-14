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09:48, 14 июля 2026Культура

Kyivstoner ответил на обвинения в подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье

Украинский рэпер Kyivstoner опроверг причастность к организации теракта в Подмосковье
Ольга Коровина

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Известный украинский рэпер Kyivstoner (Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев) ответил на обвинения в подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье. Соответствующее видео он разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Васильев выложил ролик, в который добавил скриншот новости о его причастности к организации теракта. «Шо, ***?» — опроверг сообщения Kyivstoner.

Ранее ФСБ России сообщила, что Kyivstoner причастен к подготовке массированной атаки дронов на предприятие в Московской области. В ведомстве рассказали, что рэпер занимался организацией теракта и руководил пособниками.

Альберт Васильев родился в Киеве, некоторое время жил в США. Участвовал в музыкальном коллективе «Грибы», после ухода из группы начал сольную карьеру. Помимо этого, известен своими юмористическими роликами. Kyivstoner вместе с рэпером Бастой работал над шоу «Вопрос ребром» и снялся в ряде других проектов.

После начала специальной военной операции критически высказывался в адрес России. Сейчас проживает в странах Евросоюза – Испании и Словакии.

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