Популярного в России украинского рэпера обвинили в подготовке атаки дронов на предприятие

Рэпер Kyivstoner причастен к подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье

Известный украинский рэпер Kyivstoner (Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев) причастен к подготовке массированной атаки дронов на предприятие в Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве рассказали, что Kyivstoner занимался организацией теракта и руководил пособниками. Сейчас он проживает в странах Евросоюза (ЕС) – Испании и Словакии.

Ранее сообщалось, что планируемая атака должна была стать беспрецедентной по масштабу и степени угрозы.

Альберт Васильев родился в Киеве, некоторое время жил в США. Участвовал в музыкальном коллективе «Грибы», после ухода из группы начал сольную карьеру. Помимо этого, известен своими юмористическими роликами. Кроме того, Kyivstoner вместе с рэпером Бастой работал над шоу «Вопрос ребром» и снялся в ряде других проектов. После начала СВО критически высказывался в адрес России.

