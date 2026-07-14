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09:50, 14 июля 2026Наука и техника

Украина получит лицензию на производство ракет Aster 30

TWZ: Украина получит лицензию на производство франко-итальянских ракет Aster 30
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: amine chakour / Shutterstock / Fotodom

Украина получит лицензию на производство франко-итальянских ракет-перехватчиков Aster 30. Об этом пишет TWZ.

По данным издания, перехватчики Aster 30 могут выступать более доступной альтернативой ракет комплексов Patriot, в которых нуждается Киев. Портал отмечает, что инициатива о предоставлении лицензии Украине на выпуск новых ракет принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Кроме лицензии на выпуск Aster 30, украинская сторона может получить от Парижа разрешение на производство высокоточных управляемых боеприпасов серии AASM Hammer и крылатых ракет SCALP.

«Украине потребуется некоторое время, чтобы просто завершить сделки с соответствующими оборонными подрядчиками и создать собственную производственную линию. Источники первоначального финансирования также не совсем ясны, хотя новая финансовая помощь от Франции и других стран вполне возможна», — говорится в публикации.

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Издание подчеркивает, что предоставляемые лицензии не обеспечат мгновенный доступ Украины к новым вооружениям, но создадут основу для стабильных поставок военной техники в долгосрочной перспективе.

В марте 2024 года Париж решил передать Киеву новую партию ракет Aster 30 для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T Mamba.

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