Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:04, 31 марта 2024Мир

Франция пообещала передать Украине старую бронетехнику

Минобороны Франции: Париж передаст Киеву старые, но функциональные бронемашины
Себастьен Лекорню

Себастьен Лекорню. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж в рамках нового пакета военной помощи передаст Киеву сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на La Tribune.

«Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронетанковые машины: это ключевой момент для мобильности войск», — отметил глава Минобороны.

Речь идет о бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет. В настоящее время во французской армии они постепенно заменяются машинами нового поколения Griffon. По словам министра, VAB хоть и является старой техникой, однако «все еще работает» и принесет Вооруженным силам Украины (ВСУ) значительную пользу. Он добавил, что сотни машин будут переданы украинской стороне в 2024-м и начале 2025 года.

Также в ответ на просьбы помочь с усилением противовоздушной обороны (ПВО) Париж решил передать Киевуновую партию ракет Aster 30 для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T Mamba.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Крайне интересное». У Симоньян оказались доказательства присутствия украинских военных в рядах РДК

      Стало известно о повышении зарплаты у ряда россиян с 1 апреля

      В Курской области отменили ракетную опасность

      Впервые за десятки лет обнаружены новые антибиотики

      Медведчука обвинили в проведении «операций влияния» перед выборами в Евросоюз

      Раскрыты подробности зачистки окружения Зеленского

      В Молдавии заявили о вреде антироссийских санкций местным производителям

      В Подмосковье загорелся рыбный цех

      Зеленскому предложили план прекращения огня на Украине

      В Госдуме заявили о начале процесса узурпации власти на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше