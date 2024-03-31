Франция пообещала передать Украине старую бронетехнику

Минобороны Франции: Париж передаст Киеву старые, но функциональные бронемашины

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж в рамках нового пакета военной помощи передаст Киеву сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на La Tribune.

«Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронетанковые машины: это ключевой момент для мобильности войск», — отметил глава Минобороны.

Речь идет о бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет. В настоящее время во французской армии они постепенно заменяются машинами нового поколения Griffon. По словам министра, VAB хоть и является старой техникой, однако «все еще работает» и принесет Вооруженным силам Украины (ВСУ) значительную пользу. Он добавил, что сотни машин будут переданы украинской стороне в 2024-м и начале 2025 года.

Также в ответ на просьбы помочь с усилением противовоздушной обороны (ПВО) Париж решил передать Киевуновую партию ракет Aster 30 для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T Mamba.