Турист сорвался со скалы на Курильских островах, получил травму головы и не выжил

Незарегистрированный турист сорвался с Четовой скалы на Иртрупе и не выжил

Незарегистрированный турист сорвался со Четовой скалы на острове Иртруп (Курильские острова), получил травму головы и не выжил. Об этом сообщает АСТВ со ссылкой на ГУ МЧС по Сахалинской области.

Уточняется, что информация о произошедшем поступила 14 июля в 13:08 (04:08 мск). На место происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова, экипаж скорой помощи и полиция.

По прибытии медики констатировали, что он получил черепно-мозговую травму и не выжил. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Ранее туристки залезли на скалу Кын на Урале ради эффектного фото и свалились. Одна из них не выжила.