Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:07, 8 июля 2026Путешествия

Туристки залезли на скалу в России ради эффектного фото и свалились

Одна россиянка не выжила, упав со скалы Кын на Урале
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Две российские туристки залезли на скалу Кын на Урале ради эффектных фото и свалились вниз. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что женщины 45 и 46 лет катались на катамаранах по реке Чусовой. В ходе водной прогулки они решили подняться на скалу и запечатлеть момент на фото, но оступились и упали. В результате одна из них не выжила, а вторая находится в больнице с тяжелыми травмами.

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту случившегося.

Ранее подросток-турист решил сделать фото и сорвался со скалы в России. Несовершеннолетний из Новосибирска путешествовал по Алтаю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ сделали заявление о детонации снарядов в Вишневом

    Артемий Лебедев назвал самый полезный навык на свете

    В бомбардирской гонке ЧМ-2026 появился новый фаворит

    В России отреагировали на призыв премьера Дании обеспечить «победу Украины»

    Навроцкий вежливо побеседовал с Зеленским

    Подложенная педофилу 12-летняя россиянка оказалась жертвой педофильской секты

    Заваленные мусором берега популярного у россиян курорта Турции попали на видео

    Трамп нашел общий язык с женой Мерца

    Женщина высосала яд из руки мужа и отравилась сама

    52-летняя российская актриса снялась в необычном виде и вызвала споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok