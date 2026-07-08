Туристки залезли на скалу в России ради эффектного фото и свалились

Одна россиянка не выжила, упав со скалы Кын на Урале

Две российские туристки залезли на скалу Кын на Урале ради эффектных фото и свалились вниз. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что женщины 45 и 46 лет катались на катамаранах по реке Чусовой. В ходе водной прогулки они решили подняться на скалу и запечатлеть момент на фото, но оступились и упали. В результате одна из них не выжила, а вторая находится в больнице с тяжелыми травмами.

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту случившегося.

Ранее подросток-турист решил сделать фото и сорвался со скалы в России. Несовершеннолетний из Новосибирска путешествовал по Алтаю.

