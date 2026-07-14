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09:46, 14 июля 2026Мир

Иран ударил по американским военным объектам

КСИР: Иран нанес удары по военным объектам США в Иордании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Иран нанес удары по военным объектам США на территории Иордании. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство IRNA.

В заявлении КСИР утверждается, что Иран ударил баллистическими ракетами по важным объектам и местонахождению Вооруженных сил США на авиабазе в Иордании, которая использовалась для атак на Исламскую Республику. В КСИР подчеркнули, что Тегеран не считает своими врагами жителей Иордании.

Ранее США завершили пятичасовую атаку по целям на территории Ирана, использовав высокоточные боеприпасы.

13 июля президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране.

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