Иран ударил по американским военным объектам

КСИР: Иран нанес удары по военным объектам США в Иордании

Иран нанес удары по военным объектам США на территории Иордании. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство IRNA.

В заявлении КСИР утверждается, что Иран ударил баллистическими ракетами по важным объектам и местонахождению Вооруженных сил США на авиабазе в Иордании, которая использовалась для атак на Исламскую Республику. В КСИР подчеркнули, что Тегеран не считает своими врагами жителей Иордании.

Ранее США завершили пятичасовую атаку по целям на территории Ирана, использовав высокоточные боеприпасы.

13 июля президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране.