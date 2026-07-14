США в течение пяти часов бомбили Иран

CENTCOM: США завершили пятичасовую атаку на Иран

США завершили пятичасовую атаку по целям на территории Ирана, использовав высокоточные припасы. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в своем аккаунте социальной сети Х.

«Центральное командование завершило очередную волну ударов по Ирану 13 июля, в 22:15 по восточному времени (14 июля в 5:15 мск — прим. «Ленты.ру»). В ходе пятичасовой операции американские силы успешно нанесли удары по военным целям по всему Ирану, включая Бушер, Чах-Бахар, Джаск, Конарак, Абу-Мусу и Бандар-Аббас, еще больше ослабив возможности Ирана», — отмечается в заявлении.

В CENTCOM указали, что США в ходе своей атаки использовали высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных комплексов, а также морских объектов. Дополнительно сообщается, что в настоящее время на Ближнем Востоке дислоцировано более 50 000 американских военнослужащих, готовых к боевым действиям.

Ранее президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране.