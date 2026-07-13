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21:38, 13 июля 2026Мир

Трамп официально уведомил Конгресс США о возобновлении боевых действий в Иране

NYT: Трамп официально уведомил Конгресс США о возобновлении боевых действий в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. Об этом сообщает The New York Times.

«В письме, направленном лидерам Конгресса в пятницу... президент написал, что 7 июля американские войска нанесли "оборонительные удары по целям внутри Ирана"», — отмечается в публикации.

Ранее Трамп заявил, что США берут под свой контроль Ормузский пролив в качестве новой меры против Ирана. Глава Белого дома также рассказал, что США и Иран провели переговоры 12 июля и пришли к договоренностям. По его словам, они сорвались, так как Тегеран потребовал поправки к соглашению.

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