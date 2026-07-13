Трамп раскрыл новые шаги США против Ирана

Трамп: США берут под свой контроль Ормузский пролив

США берут под свой контроль Ормузский пролив в качестве новой меры против Ирана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает телеканал Fox News.

«Мы забираем контроль над проливом и, видимо, будем им управлять. Мы станем стражами пролива. Возможно, ангелами-хранителями. И нам нужна компенсация за это», — указал глава государства.

Трамп также добавил, что США и Иран провели переговоры 12 июля и пришли к договоренностям. По его словам, они сорвались, так как Тегеран потребовал поправки к соглашению.

Ранее Трамп заявил, что США готовы ударить по Ирану тысячей ракет. По словам политика, они уже приведены в режим боеготовности и наведены на Исламскую Республику. Также сообщалось, что Трамп оставил администрации инструкцию «разбомбить» Исламскую Республику.