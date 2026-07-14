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09:33, 14 июля 2026Забота о себе

Врачи оценили воздействие одного бокала вина в день на здоровье

Кардиохирург Лондон: Алкоголь в любом объеме увеличивает риск рака
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Кардиохирург Джереми Лондон и профессор эпидемиологии и питания Гарвардской школы общественного здравоохранения Эрик Римм заявили, что вино не увеличивает продолжительность жизни. Последствия от одного бокала в день они оценили в беседе с Daily Mirror.

По словам Лондона, ранее считалось, что умеренное употребление алкоголя связано с долголетием, теперь это утверждение находится под большим сомнением. «В ранних исследованиях сравнивали пьющих и непьющих, при этом многие непьющие бросили пить, потому что серьезно заболели. Если убрать этот недостаток, предполагаемая польза значительно уменьшается», — рассказал он.

Кардиохирург добавил, что при употреблении любого объема алкоголя образуется ацетальдегид, который может повреждать ДНК и таким образом повышать риск рака. Он уточнил, что это не означает, что бокал вина в день непременно вызовет рак. Однако полностью исключать такую вероятность нельзя. При этом чем больше алкоголя пьет человек, тем выше она становится.

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В то же время профессор Эрик Римм добавил, что некоторые исследования все же связывают умеренное употребление спиртного с большей продолжительностью жизни. Однако, по его словам, пока неясно, обусловлен ли этот эффект самим алкоголем или другими особенностями образа жизни таких людей.

Ранее врач-эндокринолог Олег Нанкин предупредил, что алкоголь намного хуже переносится в жару. По его словам, особенно опасны шампанское и другие сладкие спиртные напитки, так как они усиливают жажду и обезвоживание.

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