Олимпийская чемпионка по биатлону умерла в 53 года

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева умерла в 53 года

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Союз биатлонистов России выразил соболезнования семье спортсменки, отметив, что память о ней останется в сердцах коллег, учеников и болельщиков. Официальные причины смерти не раскрываются.

Куклева прославилась победой в спринте на Олимпийских играх в Нагано-1998, где опередила соперницу всего на 0,7 секунды. На ее счету также олимпийские медали в эстафетах — серебро в Нагано и бронза в Солт‑Лейк‑Сити-2002, а кроме того три золотых, два серебряных и одна бронзовая награда чемпионатов мира и 23 победы на этапах Кубка мира (9 личных).

После завершения карьеры в 2003 году Куклева преподавала в Тюменском государственном университете.