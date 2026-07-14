Очевидцы описали атаку на один из крупнейших НПЗ юга России

Жители Краснодарского края заявили о тряске домов во время атаки ВСУ на Афипский НПЗ

Жители Северского района Краснодарского края, в котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) юга России Афипский, рассказали, что во время налета дронов у них трясло дома. Слова очевидцев удара украинских беспилотников приводит портал 93.RU.

«Жужжание сплошное стоит. С неба сыплется что-то на крыши», — поделились жители Краснодарского края.

Очевидцы заявили, что во время атаки слышали взрывы. Некоторые из них признавались, что после налета чувствовали запах дыма.

По словам жителей Северского района, всю ночь в регионе работала сирена, а в некоторых домах трясло окна.

ВСУ атаковали Афипский НПЗ в ночь на 14 июля. В результате падения обломков беспилотников на предприятии произошло возгорание. Кроме нефтеперерабатывающего завода атаке подвергся еще один объект промышленности. По последним данным, при атаке ВСУ пострадал один житель региона.