Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России загорелся после удара ВСУ

Афипский НПЗ в Краснодарском крае загорелся после удара беспилотников ВСУ

В Краснодарском крае после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), один из крупнейших подобных комплексов юга России. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Как говорится в сообщении, возгорание произошло из-за падения обломком беспилотников. Кроме указанного НПЗ атаке подверглось еще одно неназванное предприятие — там возгорания не произошло. Также в оперштабе сообщили, что при налете ВСУ пострадал один из жителей региона.

«[Пострадавшего] госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Обломки БПЛА упали по 16 адресам в поселкие Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — рассказали власти региона.