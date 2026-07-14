Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:32, 14 июля 2026Россия

Объявлено о массированной атаке ВСУ на промзону в полутора тысячах километров от границы

Глава Башкирии Хабиров сообщил о задымлениях в промзоне после атаки ВСУ
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на промзону в Салавате, городе в Республике Башкирия почти в полутора тысячах километров от границы. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в Telegram.

Чиновник сообщил, что после налета в промзоне обнаружено несколько очагов задымления — они вызваны падением обломков летательных аппаратов.

«Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно. Пострадавших нет», — написал в блоге он.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев призвал население оставаться в безопасных местах

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Осложняет многие важные геополитические процессы». Каллас сделала неожиданное признание о российской рыбе
    В Windows сломалась важная функция
    В России предложили отменить банковские комиссии для граждан
    Осужденные за жестокое преступление над россиянами мужчины захотели выйти на свободу
    Россия стала активнее торговать с партнером по БРИКС
    Объявлено о массированной атаке ВСУ на промзону в полутора тысячах километров от границы
    Парень открыл страничку босса в социальных сетях и тут же удалил свой аккаунт
    Россиянка описала Индию словами «не стоит трогать людей за голову»
    США рекордно закупились российской газировкой
    В Крыму рассказали о законной цели Минобороны России в Германии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok