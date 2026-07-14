Объявлено о массированной атаке ВСУ на промзону в полутора тысячах километров от границы

Глава Башкирии Хабиров сообщил о задымлениях в промзоне после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на промзону в Салавате, городе в Республике Башкирия почти в полутора тысячах километров от границы. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в Telegram.

Чиновник сообщил, что после налета в промзоне обнаружено несколько очагов задымления — они вызваны падением обломков летательных аппаратов.

«Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно. Пострадавших нет», — написал в блоге он.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев призвал население оставаться в безопасных местах