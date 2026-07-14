В Севастополе сообщили об отражении атаки ВСУ

Развожаев: В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбито пять беспилотников

В Севастополе мобильные огневые группы и средства противовоздушной обороны отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

По его информации, сбито пять беспилотников в Балаклавском районе, предварительно, никто не пострадал.

Губернатор призвал население оставаться в безопасных местах. «Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — добавил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 июля над Тульской областью сбили четыре беспилотника.