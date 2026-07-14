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03:11, 14 июля 2026Россия

В Севастополе сообщили об отражении атаки ВСУ

Развожаев: В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбито пять беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

В Севастополе мобильные огневые группы и средства противовоздушной обороны отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

По его информации, сбито пять беспилотников в Балаклавском районе, предварительно, никто не пострадал.

Губернатор призвал население оставаться в безопасных местах. «Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — добавил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 июля над Тульской областью сбили четыре беспилотника.

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